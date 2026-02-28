El periodista Diego Guauque fue "encañonado" en pleno restaurante: "Sabía a lo que iba"

La inseguridad y violencia en Bogotá no dan tregua, y los ciudadanos ya ni siquiera pueden almorzar o ir a un restaurante con tranquilidad. Esta vez, el periodista Diego Guauque relató en sus redes sociales los minutos de tensión que vivió a manos de delincuentes mientras almorzaba en un restaurante, en pleno corazón de la localidad de Usaquén.

De acuerdo con su relato, eran las 3:00 de la tarde cuando compartía una reunión de trabajo con dos abogados. El ambiente, según contó, era tranquilo hasta que un hombre armado ingresó al establecimiento y, sin dudarlo, se dirigió directamente a su mesa. “Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día”, expresó el comunicador, aún impactado por lo ocurrido.

El hecho encendió las alarmas, especialmente por tratarse de una de las zonas más exclusivas del norte de la ciudad.



Diego Guauque revela cómo fue víctima de robo en Bogotá

Según señaló el periodista, el delincuente portaba una “pistola grande, plateada y brillante” y habría actuado con una precisión que dejó perplejos a los presentes.

Guauque detalló que el hombre no pidió dinero ni celulares. De hecho, su teléfono estaba sobre la mesa y no fue tocado. La intención era llevarse el reloj de alta gama de uno de los abogados que lo acompañaban.



Explicó que, en menos de un minuto, el sujeto ingresó, se dirigió a la mesa, encañonó a los presentes, tomó el reloj que buscaba y salió sin realizar disparos. Luego escapó en una motocicleta junto a su cómplice.

El periodista de Séptimo Día afirmó que la rapidez y frialdad con la que actuaron los delincuentes evidencian un posible seguimiento previo.

Publicidad

¿Cómo está la seguridad en Bogotá?

El caso no pasó desapercibido entre sus seguidores en redes sociales, al punto de generar indignación por el lugar y la hora en que ocurrió el robo. El Parque de Usaquén es un sector concurrido, con presencia de turistas, oficinas y restaurantes reconocidos.

“Hoy no estoy contando una historia ajena, hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”, expresó Guauque en su mensaje, que rápidamente se volvió viral.

Además, cuestionó: “¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes?”, una inquietud que comparten muchos bogotanos que temen salir por el riesgo de ser víctimas de hurto o agresión.

Publicidad

Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso puntual. Mientras tanto, este hecho se suma a una extensa lista de denuncias ciudadanas que exigen acciones frente a la criminalidad en la capital.