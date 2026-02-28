Lista de personas que sí o sí deben vacunarse contra el sarampión en Colombia ante aumento de casos

El sarampión vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades de salud en Colombia debido al aumento de casos reportados en varios países del continente. Aunque el país no registra un brote activo, el incremento internacional encendió las alertas y motivó nuevas medidas preventivas para evitar el ingreso del virus.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 004 de 2026, en la que ordena reforzar la vacunación, fortalecer la vigilancia epidemiológica y aumentar los controles, especialmente entre viajeros y grupos con mayor riesgo de exposición.

La preocupación surge en medio de un contexto global complejo. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 247.000 casos en 179 países durante 2025. En el continente americano, el crecimiento ha sido significativo, con miles de contagios adicionales frente al año anterior.

En Colombia, las autoridades mantienen bajo seguimiento casos sospechosos en personas que viajaron recientemente al exterior. Aunque uno ya fue descartado, los demás continúan en análisis, lo que obligó a intensificar las acciones de prevención.



Sarampión. Foto: Freepik

Colombia busca evitar la reintroducción del sarampión

El país logró eliminar la circulación endémica del sarampión hace varios años, un avance clave en salud pública. Sin embargo, el alto flujo de viajeros internacionales aumenta el riesgo de que el virus vuelva a ingresar.

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, explicó que la situación actual no representa un brote interno, pero sí exige medidas preventivas inmediatas.

Publicidad

Según las autoridades, el aumento de casos en países como Estados Unidos, México y Canadá está relacionado con la caída en las coberturas de vacunación, lo que facilita la reaparición del virus.



Las personas que deben vacunarse obligatoriamente contra el sarampión

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación es gratuita en Colombia y está disponible en miles de puntos en todo el país. Estos son los grupos que deben vacunarse sí o sí:



Niños entre 6 y 11 meses: deben recibir una dosis adicional si van a viajar o viven en zonas priorizadas.

deben recibir una dosis adicional si van a viajar o viven en zonas priorizadas. Niños entre 1 y 10 años: deben tener aplicadas las dos dosis de la vacuna triple viral.

deben tener aplicadas las dos dosis de la vacuna triple viral. Niños y adolescentes entre 6 y 16 años: deben recibir un refuerzo si no participaron en campañas anteriores.

deben recibir un refuerzo si no participaron en campañas anteriores. Personas entre 11 y 59 años que viajen al exterior: deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje si no tienen antecedente vacunal verificable.

deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje si no tienen antecedente vacunal verificable. Personal de salud: clínicas y hospitales deben verificar y completar los esquemas de su personal.

clínicas y hospitales deben verificar y completar los esquemas de su personal. Contactos de casos sospechosos: cualquier persona sin esquema confirmado debe vacunarse.

cualquier persona sin esquema confirmado debe vacunarse. Trabajadores del sector turismo y transporte internacional: debido al contacto frecuente con viajeros.

Las autoridades recordaron que actualmente hay más de 3.000 puntos habilitados en el país, además de brigadas móviles en aeropuertos, terminales y zonas fronterizas.

Sarampión / referencia Foto: AFP

Síntomas del sarampión: señales de alerta que no debe ignorar

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Entre los principales signos están:



Fiebre alta

Congestión nasal

Dolor de garganta

Malestar general

Erupción rojiza en la piel que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo

Las autoridades recomiendan acudir inmediatamente al médico si estos síntomas aparecen, especialmente si la persona viajó recientemente.

El Gobierno reiteró que la vacuna contra el sarampión está incluida en el esquema nacional y no tiene ningún costo. El llamado principal es a revisar el carné de vacunación y completar las dosis faltantes.

Publicidad

Las autoridades sanitarias insisten en que mantener altas coberturas de inmunización es fundamental para evitar que el sarampión regrese al país. La prevención, advierten, depende en gran medida de la vacunación oportuna, especialmente en niños, viajeros y personas expuestas al contacto internacional.