Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica diferente ha despertado el interés de miles de apostadores que buscan aumentar sus posibilidades de ganar con una sola jugada.



Número ganador del Super Astro Sol

Cómo jugar el Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece una mecánica sencilla que combina números y signos zodiacales, lo que amplía las opciones de acierto. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Este formato brinda mayor flexibilidad y explica la creciente acogida del Super Astro Sol en todo el país.



Cuánto cuesta jugar el Super Astro Sol

El costo de participación es accesible y está pensado para adaptarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima : $500 pesos colombianos por jugada.

: $500 pesos colombianos por jugada. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, para garantizar la validez del tiquete y la legalidad del proceso.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida para reclamar su premio.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad para jugar y procesos claros para el pago de premios, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los chances más consultados en Colombia, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes prueban su suerte.

