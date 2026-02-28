Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados de la región Caribe de Colombia. Su amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que siguen a diario los resultados.



Número ganador del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 28 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que ofrece oportunidades constantes a los participantes.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden consultar si su número resultó ganador. La puntualidad en la divulgación fortalece la confianza y transparencia de este sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance cuenta con diversas modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día permite participar tanto a jugadores frecuentes como a quienes realizan apuestas ocasionales.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Día es su accesibilidad económica. Los valores permitidos son:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos y ha contribuido a su permanencia como uno de los chances más vigentes del Caribe colombiano.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y procesos regulados, el Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes participan en este popular juego de azar.

