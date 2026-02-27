Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, viernes 27 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores.



Número ganador del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 27 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a los participantes.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los jugadores pueden comprobar si su número resultó ganador. La puntualidad en la divulgación de los resultados es uno de los factores que fortalece la confianza y transparencia del sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece diferentes modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y preferencias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día permite participar tanto a jugadores frecuentes como a quienes realizan apuestas ocasionales.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los aspectos que mantiene la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos, lo que ha contribuido a su vigencia en el Caribe colombiano y otras regiones del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y procesos regulados, el Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes participan en este popular juego de azar.