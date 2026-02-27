Asesinan a joven por posible retaliación contra su pareja en Baranoa, Atlántico

Fueron dos sicarios que caminaban a altas horas de la noche por el barrio Villa Carolina, del municipio de Baranoa, los que le terminaron quitando la vida este jueves a Landry Johana Yepes Estrada, de 26 años, siendo ella la mujer número 15 que es asesinada este año en todo el departamento del Atlántico.

Al mismo tiempo, ya son cuatro las mujeres asesinadas en las últimas 48 horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Yepes Estrada estaba en la terraza de su vivienda junto con su pareja sentimental, de quien se dice que al parecer recibió un disparo en su pierna. Por ello, no hubo tiempo de llevarla a un centro asistencial.

De acuerdo con declaraciones entregadas por el alcalde del municipio Edison Palma, detrás del crimen habría motivaciones pasionales.



“La hipótesis que se maneja por parte de la Policía del Atlántico es la de un presunto hecho sicarial con motivos pasionales. Al parecer la mujer presuntamente mantenía alguna relación con la persona para la que estaba dirigido el atentado”, dijo este mandatario.

Recordemos que este jueves fue hallada en una zona enmontada del barrio 12 de Octubre de Soledad Gloria Esther Araújo Varela, mujer de 36 años que estaba desaparecida desde el pasado lunes 23 de febrero.

Las otras dos jóvenes asesinadas fueron identificadas como Glenis Patricia Rodríguez Ariza y Luzdaris Maickell Guerrero Corro, atacadas con arma de fuego en el área metropolitana de Barranquilla



Otro caso

Un grupo especial de investigación criminal fue designado por la Policía en el Atlántico para esclarecer todo lo relacionado con el atentado a bala contra un menor de 14 años, al que le propinaron un disparo en su cabeza en plena calle del municipio de Malambo.

Publicidad

El suceso ocurrió casi a las 11 de la noche de este jueves y, reportan las autoridades competentes, que la víctima estaba en la plaza de la zona departiendo con dos amigos.

Aunque aún no hay indicios de las razones y los responsables de este hecho, Blu radio conoció que el punto en el que se perpetró el ataque tiene injerencia de la banda los costeños.

Por su parte, los médicos intentan salvarle la vida a este joven, hoy bajo pronóstico reservado.