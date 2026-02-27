En vivo
Blu Radio  / Nación  / Patrullera oceánica ARC “20 de Julio” llega al Pacífico a reforzar defensa y seguridad marítima

Patrullera oceánica ARC “20 de Julio” llega al Pacífico a reforzar defensa y seguridad marítima

La embarcación, primera de su tipo construida en Colombia, fue reubicada estratégicamente a la Fuerza Naval del Pacífico tras más de una década de operaciones en distintos mares del mundo.

