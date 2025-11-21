En vivo
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Blu Radio  / Nación  / El ARC Gloria toca por primera vez Puerto Vallarta: embajada flotante de Colombia en México

El ARC Gloria toca por primera vez Puerto Vallarta: embajada flotante de Colombia en México

En una maniobra impecable, el buque Escuela ARC Gloria atracó por primera vez en Puerto Vallarta. El embajador Carlos Fernando García Manosalva recibió a la tripulación en un encuentro cargado de simbolismo, orgullo y lazos entre naciones.

