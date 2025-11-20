En vivo
El ARC Gloria hace historia: primer fondeo del buque escuela colombiano en Puerto Vallarta, México

El ARC Gloria hace historia: primer fondeo del buque escuela colombiano en Puerto Vallarta, México

En una maniobra precisa, el Buque Escuela ARC Gloria lanzó por primera vez su ancla en la Bahía de Banderas. El teniente de navío Nelson Rangel, en proa, explicó paso a paso cómo se vive este hito.

