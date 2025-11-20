El ARC Gloria hace historia: primer fondeo del buque escuela colombiano en Puerto Vallarta, México

La mañana avanzaba cálida sobre la Bahía de Banderas cuando la silueta blanca y tricolor del Buque Escuela ARC Gloria se acercó lentamente a su destino. Puerto Vallarta, uno de los puertos más reconocidos del Pacífico mexicano, recibió por primera vez en la historia al embajador flotante de Colombia, marcando un momento simbólico en la travesía del Crucero de Cadetes 2025. En la proa, donde se concentra la acción durante el fondeo, la tripulación ya estaba lista.

Desde esa posición clave, el teniente de navío, Nelson Rangel, jefe de la división trinquete, explicó que se encontraban “próximos a arribar al punto de fondeo en Puerto Vallarta, México”, un hito que quedará registrado en el cuaderno de bitácora del buque.

La estación de proa funciona como el corazón de la operación. Allí cada movimiento tiene un propósito y cada marinero un rol asignado. “Tenemos al personal que tripula el cabrestante, tenemos al personal que tripula el freno de banda, tenemos al personal que tripula la mandarria para poder soltar la cadena y, posterior, el ancla toque el fondo”.

Antes de que el ancla caiga, la seguridad es prioridad. El teniente explicó que “previo a esta situación, se hace una reunión de seguridad con todo el personal de la estación”, en la cual se revisan las instrucciones del comandante y se confirma que cada tripulante cuente con su equipo reglamentario: botas, chaleco, casco y posiciones asignadas. Solo entonces la maniobra puede comenzar.



Aunque en términos técnicos el proceso demanda precisión y experiencia, Rangel resume el concepto de manera simple para cualquier lector. “Fondear es lanzar el ancla a que toque el fondo marino, y por medio de las uñas de este elemento marinero pueda agarrar el fondo y la unidad se mantenga en un punto estático”, explicó mientras el ARC Gloria se acomodaba frente a la costa vallartense.

Con el ancla firmemente sujeta al lecho marino, la bandera de Colombia ondeando al viento y la tripulación en posición, el buque escuela marcó oficialmente su primer fondeo en Puerto Vallarta, México. Un momento que une tradición, precisión náutica y la historia viva del velero insignia de los colombianos en su ruta.