Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

En el corazón del ARC Gloria: así funcionan las máquinas que transforman agua salada en potable

En la entraña más oculta del buque insignia de Colombia, dos plantas desalinizadoras producen hasta 6.000 galones diarios de agua potable. El teniente de corbeta Andrés Felipe Oñate explica cómo opera el sistema que permite navegar meses sin tocar puerto, mientras mantiene viva toda la maquinaria que impulsa al ARC Gloria.

Foto: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

