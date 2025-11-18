En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cuando el mar desaparece: la rutina de la guardia nocturna en el ARC Gloria a medianoche

Cuando el mar desaparece: la rutina de la guardia nocturna en el ARC Gloria a medianoche

De medianoche a cuatro de la mañana, navegantes y cadetes enfrentan la oscuridad total, contactos sin luces y aunque en menor posibilidad, amenazas hostiles, mientras mantienen al buque escuela en rumbo seguro.

Cuando el mar desaparece: la rutina de la guardia nocturna en el ARC Gloria a medianoche
Cuando el mar desaparece: la rutina de la guardia nocturna en el ARC Gloria a medianoche
Foto: Archivo Programa Antártico Colombiano
Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad