En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ajustar las velas en mitad del océano: la maniobra del ARC Gloria para domar el viento

Ajustar las velas en mitad del océano: la maniobra del ARC Gloria para domar el viento

En aguas abiertas, cadetes y tripulación del buque insignia de Colombia ejecutaron una compleja maniobra de braseo para aprovechar un cambio súbito del viento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad