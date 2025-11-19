En vivo
Blu Radio  / Nación  / Una mujer hace historia en el ARC Gloria: subteniente Osorio de la FAC ganó histórico concurso naval

Una mujer hace historia en el ARC Gloria: subteniente Osorio de la FAC ganó histórico concurso naval

En el buque escuela ARC Gloria, un concurso tradicional de destreza marinera tuvo este año un resultado inédito, una mujer, oficial de la FAC, se alzó con el reconocimiento en una práctica marcada por la tradición naval.

Foto: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

