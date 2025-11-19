Una mujer hace historia en el ARC Gloria: subteniente Osorio de la FAC ganó histórico concurso naval

En medio de la mística y exigencia diaria del Buque Escuela ARC Gloria, una ceremonia interna marcó un hito. En un concurso que evalúa la destreza, precisión y conocimiento del pito de contramaestre, uno de los símbolos más antiguos y sonoros de la tradición naval. La subteniente Valentina Osorio de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se quedó con el primer lugar, tras semanas de entrenamiento y estudio, incluso con planas en cuadernos, para lograrlo.

El pito de contramaestre es una pieza icónica dentro de la Armada. Se trata de un pequeño instrumento de viento, hecho de plata o latón niquelado, utilizado desde hace siglos para dirigir maniobras, coordinar faenas, transmitir órdenes y rendir honores en los buques. Su sonido agudo se escucha diariamente, sobreponiéndose al viento y marcando el ritmo de la vida marinera. Dominarlo no es fácil: requiere oído, técnica y práctica constante, razón por la cual cada tripulante debe entrenarse a diario para perfeccionar notas, tonos y trinos.

“Me siento muy emocionada, porque desde que me comentaron que se hacía esta actividad, me interesé mucho por aprender y fue una de las metas que me puse y, pues, realmente quería ganar, obtener el primer puesto. Entonces, realmente me empecé a preparar y me interesé mucho, empecé a hablar mucho con los cabos de alto y los contramaestre, y realmente ellos fueron los que me enseñaron, me dedicaron el tiempo a enseñarme cada pitada”, dijo la suboficial de la FAC.

La subteniente Valentina Osorio de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Foto: Blu Radio

Su uso se remonta a las antiguas embarcaciones griegas y romanas, donde mecanismos similares servían para coordinar a los remeros. Con el paso del tiempo se convirtió en una herramienta fundamental en el combate naval y en el manejo de las velas. Hoy, además de ser un instrumento operativo, es un símbolo de mando y tradición, empleado en ceremonias y por miembros de la guardia de servicio.



En ese contexto histórico y simbólico, el triunfo de la subteniente Osorio de la FAC adquiere aún más relevancia. El concurso, organizado para fortalecer la tradición marinera dentro del ARC Gloria, exige precisión y claridad en cada pitada, así como un dominio profundo del manual de señales. Su desempeño destacó por la limpieza de sus notas, la consistencia en las órdenes y la habilidad para transmitir el mensaje correcto en cada secuencia.

Hoy, el nombre de la subteniente Valentina Osorio García queda registrado en la historia reciente del buque Escuela ARC Gloria. Su victoria demuestra que la tradición naval sigue viva, pero también en evolución, reconociendo el talento sin distinción y celebrando que, incluso en los símbolos más antiguos del mar, hay espacio para nuevos liderazgos.