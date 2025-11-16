En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / De la vereda a los mares: la historia del cadete que persigue sus sueños en la Armada

De la vereda a los mares: la historia del cadete que persigue sus sueños en la Armada

Geraldo Andrés López García, cadete de tercer año de la Escuela Naval Almirante Padilla, narra su camino desde Córdoba hasta embarcarse en el ARC Gloria y recorrer varios países con la institución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad