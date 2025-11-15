En vivo
Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal confirmó el fallecimiento de siete menores de edad en bombardeos en Guaviare

Medicina Legal confirmó el fallecimiento de siete menores de edad en bombardeos en Guaviare

El director de Medicina Legal confirmó que en total fueron 20 cuerpos entregados a dos sedes del instituto tras los operativos adelantados por las fuerzas militares en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

