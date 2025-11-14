Nueve disidentes abatidos en Arauca en ofensiva militar contra estructuras de 'Iván Mordisco'

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, en total 35 integrantes de las estructuras disidentes han sido neutralizados en los últimos días como parte de una ofensiva que busca recuperar el control territorial y debilitar el poder armado de los grupos que operan en esas zonas.

En el caso de Arauca, las autoridades reportaron nueve disidentes abatidos y un capturado, en medio de los combates registrados entre tropas del Ejército Nacional y miembros del grupo residual que responde al mando de alias ‘Antonio Medina’, uno de los cabecillas más buscados de la estructura que encabeza alias ‘Iván Mordisco’.

Disidencias referencia Foto: AFP

Fuentes oficiales señalaron que Medicina Legal avanza en los procesos de identificación de los cuerpos hallados tras los enfrentamientos, con el fin de establecer si entre los fallecidos se encuentra el propio ‘Antonio Medina’, quien habría estado al frente de las operaciones en esa zona del oriente del país.

Las autoridades destacaron que las acciones militares en Arauca hacen parte de una estrategia más amplia de presión sobre las disidencias, con el objetivo de reducir su capacidad de movilidad y control sobre las comunidades rurales, y reafirmaron que continuarán las operaciones conjuntas entre Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional.