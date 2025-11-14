En vivo
Paz  / Nueve disidentes abatidos en Arauca en ofensiva militar contra estructuras de 'Iván Mordisco'

Nueve disidentes abatidos en Arauca en ofensiva militar contra estructuras de 'Iván Mordisco'

El presidente confirmó que fueron abatidos nueve integrantes de las disidencias de las FARC y uno fue capturado. Las autoridades verifican si entre los muertos está alias 'Antonio Medina'.

