Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro sancionó ley que crea universidad de la Procuraduría

Presidente Petro sancionó ley que crea universidad de la Procuraduría

El presidente Gustavo Petro sancionó la ley que crea la Universidad del Ministerio Público, una nueva institución adscrita a la Procuraduría que comenzaría a funcionar en 2026.

