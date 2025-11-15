En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque terrorista en Mondomo, Cauca, deja cuatro soldados y dos adultos mayores lesionados

Ataque terrorista en Mondomo, Cauca, deja cuatro soldados y dos adultos mayores lesionados

El presidente Gustavo Petro se refirió al ataque ocurrido en Mondomo señalando que fue una reacción de las disidencias de las Farc, a la ofensiva militar que se adelanta en todo el país.

