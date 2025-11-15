Ataque terrorista en Mondomo, Cauca, deja cuatro soldados y dos adultos mayores lesionados

Las autoridades de Santander de Quilichao y organismos humanitarios llegaron al corregimiento de Mondomo, para verificar el estado de la población tras el ataque terrorista perpetrado en la mañana de este sábado por integrantes de la disidencia Dagobero Ramos.

Se están atendiendo las familias afectadas, y revisando el nivel de daños generados por las múltiples explosiones, que durante más de una hora y media mantuvieron atemorizada a la comunidad, intentando afectar la estación de Policía de la zona.

En un primer reporte, se confirmó que resultaron lesionado cuatro soldados y dos adultos mayores, estos últimos, impactados por los escombros de su casa, luego de la explosión de un cilindro cerca a esta vivienda.

"El destrozo es terrible porque el ataque fue por todo lado y todos los frentes. Hubo un carro bomba, unas rampas acostadas en lado y lado y diferentes ángulos a la estación. De la población civil hay dos personas heridas y no hay pérdidas humanas. Fue un acto demencial", señaló a Blu Radio, el personero de Santander de Quilichao, Felipe Castillo.



Actualmente, los más de 10.000 habitantes del corregimiento de Mondomo se encuentran afectados, pues el pueblo quedó sin servicio de energía, ni acueducto como consecuencia de este ataque. Por su parte, la secretaría de Salud del departamento del Cauca denunció que el puesto de salud de corregimiento sufrió daños en su infraestructura.

Mientras que en otra zona de la vía Panamericana, en el sector de Pescador específicamente, los disidentes que instalaron un retén ilegal impidieron el paso de una ambulancia, obligaron a sus ocupantes a bajar de ella y la atravesaron en la vía, pinchándole las llantas para impedir el paso.

"El personal de salud exige respeto en cumplimiento a los principios de neutralidad, protección y seguridad de la misión médica. Estos hechos, ocurridos en un mismo día, constituyen agresiones inadmisibles que atentan contra la neutralidad, la seguridad y el carácter humanitario de la misión médica.", finaliza el comunicaado de la Gobernación del Cauca.

El presidente Gustavo Petro se refirió al ataque ocurrido ahí en Mondomo señalando que fue una reacción de las disidencias de las Farc, a la ofensiva militar que se adelanta en todo el país.

“La acción del EMC en Mondomo, Cauca, es para reaccionar frente a su derrota, 35 de sus combatientes neutralizados, 35 fusiles, varias ametralladoras, varios de sus mandos”, añadió el presidente Petro.