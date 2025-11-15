Cinco muertos y dos heridos deja deslizamiento en mina ilegal de Ataco, Tolima

En la madrugada de este sábado se registró una tragedia en el municipio de Ataco, sur del Tolima, donde un deslizamiento en la mina Las Cruces, sector Mesa de Pole, dejó cinco personas fallecidas y dos más heridas.

Según los primeros informes, el derrumbe se produjo cuando una máquina retroexcavadora retiraba material en una zona de explotación minera ilegal. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , confirmó la gravedad del hecho, “En Ataco, por la explotación ilegal, al parecer por el mal uso de una de estas máquinas, se produjo un derrumbe que ya deja cinco personas fallecidas”.

Las autoridades locales activaron de inmediato la respuesta de emergencia, tres ambulancias y dos camionetas de la Alcaldía se desplazaron al punto, junto con personal de la Gobernación, para atender a los afectados y adelantar la verificación de la situación.

Matiz aseguró que desde hace tiempo, en conjunto con la Policía Nacional, se adelanta una ofensiva para combatir esta práctica que ha puesto en riesgo a decenas de familias en la región, “Venimos haciendo una campaña muy fuerte contra la minería ilegal y hace pocos días lanzamos más de 1.500 volantes en Ataco advirtiendo que esta actividad solo trae destrucción y muerte, y hoy lo estamos viviendo. Es lamentable”, declaró la mandataria.



La gobernadora expresó, además, su solidaridad con las familias de las víctimas: “Quiero hacer un llamado a la comunidad y enviar un mensaje de profundo acompañamiento a quienes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos. Esta tragedia nos duele a todos”.

De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Tolima, las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las labores de atención y se evalúan los riesgos de nuevos deslizamientos.