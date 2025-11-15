En vivo
Cinco muertos y dos heridos deja deslizamiento en mina ilegal de Ataco, Tolima

Cinco muertos y dos heridos deja deslizamiento en mina ilegal de Ataco, Tolima

El derrumbe se produjo cuando una máquina retroexcavadora retiraba material en una zona de explotación minera ilegal.

