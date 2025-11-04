MinDefensa: narcotráfico y minería ilegal, razones de crecimiento de grupos criminales en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el reciente aumento de los grupos armados en Colombia tiene su raíz en las fuentes de financiación criminal, especialmente en la minería ilegal y el narcotráfico, dos economías que, según dijo, han permitido la recuperación y expansión de las estructuras ilegales en varias regiones del país.

“La capacidad de recuperación criminal violenta de estos grupos se debe a las finanzas criminales, a las economías criminales, principalmente lo que tiene que ver con la minería ilegal. Hemos encontrado una fuente de financiación de estos grupos y también el narcotráfico”, afirmó el ministro.

El ministro Sánchez advirtió que detrás de la minería ilegal existe también un problema social y económico que los grupos armados están aprovechando para ganar influencia en las comunidades.

“Detrás de la minería ilegal hay un problema también social, un problema económico. Y estos grupos están utilizando a la población para volcarla en contra de la fuerza pública, de tal manera que no podamos avanzar con total contundencia”, explicó.



Ejercito

El jefe de la cartera de Defensa destacó que, pese al crecimiento de las organizaciones criminales, el Estado ha intensificado sus operaciones militares y policiales, lo que ha permitido aumentar en un 20 % la afectación a estas estructuras durante el último año.

“Si no lo estuviéramos haciendo, tendríamos un poder criminal enorme que estaría afectando la seguridad de los colombianos. Gracias a esa afectación tenemos indicadores positivos, aunque no quedamos conformes con ellos”, señaló Sánchez.

Publicidad

El ministro resaltó avances en departamentos como Cauca, una de las zonas más golpeadas por la violencia, donde los índices muestran una tendencia a la baja. “El homicidio se ha reducido, el reclutamiento de menores también se ha reducido, las masacres se redujeron a un 50 % en esa región del país, pero persiste esta amenaza criminal”, puntualizó.

Sánchez concluyó que el desmantelamiento de las economías ilícitas y la atención a las condiciones sociales que las facilitan son claves para frenar el avance de los grupos armados, un desafío que, recalcó, requiere no solo fuerza militar, sino presencia integral del Estado.