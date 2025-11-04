En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Inteligencia revela aumento de 6 % en miembros de grupos armados en Colombia: son casi 22.000

Inteligencia revela aumento de 6 % en miembros de grupos armados en Colombia: son casi 22.000

En total son 21.958 integrantes entre combatientes y colaboradores que delinquen en 562 municipios del país. El Clan del Golfo y las disidencias de las Farc encabezan el crecimiento de las estructuras criminales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad