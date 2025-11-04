Inteligencia revela aumento de 6 % en miembros de grupos armados en Colombia: son casi 22.000

Un reciente informe de inteligencia encendió las alertas al confirmar que, en los últimos seis meses, los principales grupos armados ilegales en Colombia incrementaron su pie de fuerza en un 6 %, alcanzando cerca de 22.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. La expansión de estas estructuras se extiende por 10.934 veredas distribuidas en 562 municipios de 29 departamentos, consolidando su influencia en zonas estratégicas del país.

El documento clasificado revela que el ELN experimentó un crecimiento sostenido, al pasar de 6.020 miembros en 2024 a 6.245 en 2025. De ellos, 3.357 son combatientes activos y 2.888 integran redes de apoyo, lo que representa un aumento de 205 personas respecto al semestre anterior.

El Clan del Golfo, por su parte, señalado por inteligencia militar como la organización armada con mayor número de hombres en armas en el país, también aumentó su capacidad delictiva. Pasó de 2.638 a 2.675 combatientes y de 4.753 a 4.876 colaboradores, lo que eleva su total a 7.551 miembros activos. En la actual mantiene una estructura dividida en seis bloques y 32 frentes que operan en 16 departamentos y 238 municipios.

ELN y el Clan del Golfo. Foto: AFP / cortesía El Pilón.

En el caso de las disidencias de las Farc, el informe advierte un crecimiento entre sus diferentes bloques. Las estructuras dirigidas por alias ‘Calarcá’, aumentaron de 2.170 a 2.415 integrantes, mientras que las facciones comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ pasaron de 2.957 a 3.279 miembros, incluyendo combatientes y redes de apoyo.



Además, surgió una nueva facción denominada Disidencias 57, con presencia en el suroccidente del país. Aunque su tamaño es reducido, registró un crecimiento proporcionalmente alto, al pasar de 40 a 90 integrantes en solo seis meses.

La Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, también amplió su presencia en el país, pasando de 2.059 hombres en armas y 898 colaboradores en 2024 a 2.283 y 996 en 2025, alcanzando una fuerza cercana a 3.300 miembros. En conjunto, las disidencias de las Farc suman 5.784 integrantes, consolidándose como el segundo bloque armado más numeroso después del Clan del Golfo.