Autoridades desmienten la creación del grupo armado Conquistadores del Oriente en Antioquia

En redes sociales se hizo viral un video en donde se ve a varios hombres armados presentándose como miembros de los Conquistadores del Oriente, un grupo armado con presencia en municipios como El Carmen de Viboral y La Unión, en esa subregión de Antioquia. Inmediatamente la preocupación de la población aumentó, ya que no había información sobre la existencia de la estructura delincuencial.

Tras conocerse el video que, incluso, fue compartido por organizaciones sociales que advirtieron a las autoridades departamentales sobre el nuevo actor armado en el Oriente antioqueño, la pregunta de la población civil era de dónde habían salido los integrantes de los Conquistadores de Oriente que le decían a la comunidad que evitaran dañar la tranquilidad de la subregión.

"Los invitamos a no dañarse en su tranquilidad, permitiendo la presencia de venezolanos o delincuentes no organizados o grupos ajenos a la región. Solicitamos a los campesinos y habitantes en general no brindar apoyo, refugio ni colaboración a personas extrañas", se escucha en el video.

Luego de que se conociera esta información, la Gobernación de Antioquia le confirmó que tras una ardua investigación y luego de recopilar datos entregado por inteligencia militar se pudo confirmar que el video era falso, pues se halló que los audios estaban superpuestos y no coincidían con lo dicho por los supuestos delincuentes.



Sin embargo, quedaba la duda sobre la existencia o no de los Conquistadores de Oriente, por lo que luego de constatar con el Ejército Nacional y la Policía Nacional se pudo determinar que la estructura armada no es real y que no se obtuvo ninguna información que permita inferir que un grupo con ese nombre esté delinquiendo en el Oriente antioqueño.

Las autoridades departamentales hicieron llamado a las comunidades para que estén tranquilas y no crean la información que se da en el video, a la vez que invitaron a las personas para que no generen temor con la creación de este tipo de material de fácil difusión y que podría engañar a los habitantes de las zonas rurales de municipios como El Carmen de Viboral o La Unión.