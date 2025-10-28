MinHacienda no giró recursos y aplazan consulta sobre Área Metropolitana en el Oriente de Antioquia

Los habitantes del Valle de San Nicolás en el Oriente antioqueño se levantan con la mala noticia de que la Registraduría Nacional del Estado Civil decidió suspender la convocatoria que había para realizar una consulta popular que buscaría tener un Área Metropolitana entre los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión.

La decisión dada a conocer en las últimas horas se dio porque el Ministerio de Hacienda no giró los recursos pertinentes para la realización de las votaciones que se iban a efectuar el 9 de noviembre y que ahora quedaron en el aire debido a que no se sabe con exactitud cuándo se hará el desembolso por parte del Gobierno nacional.

La situación ya había sido advertida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien hace un par de días interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda por la omisión en el giro de los recursos necesarios para la realización de la consulta popular, pago que no llegó a tiempo y que hoy posterga la consulta popular.

"El Ministerio de Hacienda no le pasa los recursos a la Registraduría. Nosotros interpusimos una tutela con todos los alcaldes, y esperamos que que habiliten este mecanismo democrático que ha sido solicitado juiciosamente", afirmó Rendón.



A la espera de que la Registraduría Nacional del Estado Civil reprograme las votaciones para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás hay desazón en el Oriente antioqueño debido a que el apretado calendario electoral, y teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones presidenciales, podría aplazar durante varias semanas la consulta popular si es que no aparecen los recursos del Ministerio de Hacienda de manera pronta.

Finalmente, y aunque la Gobernación de Antioquia no se ha pronunciado sobre el tema, ya el gobernador Andrés Julián Rendón había mostrado su malestar con la situación, insinuando que a las votaciones en el Valle de San Nicolás le estaban poniendo, “un palo en la rueda” desde el Gobierno nacional.