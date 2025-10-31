En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por orden judicial, MinHacienda debe entregar recursos para consulta en el Oriente de Antioquia

Por orden judicial, MinHacienda debe entregar recursos para consulta en el Oriente de Antioquia

El proceso por el Área Metropolitana avanza tras decisión del Juzgado de Medellín.

Gobernación de Antioquia.jpg
Gobernación de Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín ordenó al Ministerio de Hacienda disponer, en un plazo máximo de dos días, los recursos necesarios para realizar la consulta popular que busca definir la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La decisión concede el amparo constitucional solicitado por varios alcaldes del Oriente antioqueño entre ellos los mandatarios de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, El Santuario y San Vicente Ferrer, además del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El fallo ordena al Ministerio de Hacienda utilizar los recursos ya aprobados dentro del Presupuesto General de la Nación 2025 para ejecutar la jornada consultiva.

Frente a esta orden, el Gobierno nacional dispone de máximo tiene tres días para impugnar la decisión. En caso de hacerlo, la Corte Constitucional tendrá hasta 20 días para resolver en segunda instancia.

Lea también:

  1. Andrés Julián Rendón gobernador de Antioquia
    Andrés Julián Rendón gobernador de Antioquia
    Foto: X: @AndresJRendonC
    Antioquia

    Gobernador interpuso tutela contra MinHacienda por falta de recursos en consulta popular del Oriente

  2. Elecciones
    Elecciones
    Foto: Registraduría
    Antioquia

    El 9 de noviembre será la consulta popular para área metropolitana en el Oriente de Antioquia

Tras conocerse la decisión de la juez, el gobernador de Antioquia celebró por medio de un mensaje en su cuenta de X y señaló que ahora "la Registraduria adelantará la logística que requiere esta votación y determinará la fecha en que los ciudadanos podrán ir a las urnas".

Con esta determinación judicial, el proceso para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás da un paso clave, tras meses de espera e incertidumbre sobre la financiación de la consulta.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad