Por orden judicial, MinHacienda debe entregar recursos para consulta en el Oriente de Antioquia

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín ordenó al Ministerio de Hacienda disponer, en un plazo máximo de dos días, los recursos necesarios para realizar la consulta popular que busca definir la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La decisión concede el amparo constitucional solicitado por varios alcaldes del Oriente antioqueño entre ellos los mandatarios de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, El Santuario y San Vicente Ferrer, además del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El fallo ordena al Ministerio de Hacienda utilizar los recursos ya aprobados dentro del Presupuesto General de la Nación 2025 para ejecutar la jornada consultiva.

Frente a esta orden, el Gobierno nacional dispone de máximo tiene tres días para impugnar la decisión. En caso de hacerlo, la Corte Constitucional tendrá hasta 20 días para resolver en segunda instancia.



Tras conocerse la decisión de la juez, el gobernador de Antioquia celebró por medio de un mensaje en su cuenta de X y señaló que ahora "la Registraduria adelantará la logística que requiere esta votación y determinará la fecha en que los ciudadanos podrán ir a las urnas".

Con esta determinación judicial, el proceso para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás da un paso clave, tras meses de espera e incertidumbre sobre la financiación de la consulta.