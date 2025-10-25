Gobernador interpuso tutela contra MinHacienda por falta de recursos en consulta popular del Oriente

El proceso que busca crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Oriente antioqueño ha sido promovido por la Gobernación, y aunque la votación para que las personas tomen la decisión está próxima, aún no se han girado los recursos necesarios para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realice la consulta popular.

Cabe recordar que la votación se llevará a cabo el 9 de noviembre y contará con la participación de los habitantes de los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente. Estos municipios, mediante sus respectivos mandatarios, se unieron a la Administración Departamental para exigir la entrega de los recursos que garanticen la realización del proceso.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda por la omisión en el giro de los fondos requeridos para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

“El Ministerio de Hacienda no le pasa los recursos a la Registraduría. Nosotros interpusimos una tutela con todos los alcaldes y esperamos que habiliten este mecanismo democrático que ha sido solicitado juiciosamente”, indicó el mandatario regional.



La Gobernación explicó que la medida judicial busca proteger el derecho fundamental a la participación política de las comunidades y que el retraso en la asignación presupuestal podría poner en riesgo la ejecución de este mecanismo democrático, solicitado dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Por último, se informó que el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín admitió la tutela y vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil al proceso, ordenando a las entidades responder en un plazo de dos días hábiles.