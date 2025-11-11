Incautan 500 kilos de cianuro y 215 barras de explosivos usados para la minería ilegal en Antioquia

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo en Antioquia. Autoridades incautaron más de 500 kilos de cianuro y 215 barras de explosivos usados para la minería ilegal; aseguran que los afluentes donde operaban los delincuentes también estaban contaminados por mercurio.

En un operativo realizado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia se logró afectar las labores de minería ilegal que realizaba el Clan del Golfo en diferentes zonas del departamento. El procedimiento se efectuó en tres diligencias de allanamiento en el municipio de Cisneros.

La información entregada por las autoridades muestra que la actuación de la Policía Nacional permitió la incautación de materiales explosivos y químicos 215 barras de Indugel, 50 kilos de ANFO, 400 metros de cordón detonante, 100 detonadores eléctricos, 500 kilos de cianuro y 8 kilos de mercurio.

El brigadier general Carlos Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental, aseguró que durante el operativo también se logró la captura de dos personas, presuntamente vinculadas a esta actividad criminal del Clan del Golfo: “Era suministrado a redes de minería ilegal que operan en el nordeste antioqueño, generando graves afectaciones al medio ambiente y a las fuentes hídricas debido al uso indiscriminado de sustancias tóxicas”, reveló.



Según mencionaron las autoridades competentes, la incautación del arsenal de químicos y explosivos les permitió dar un golpe significativo a las finanzas y a la capacidad logística del Clan del Golfo, sobre todo de la subestructura Pacificadores de Samaná.

Los capturados, relacionados con la actividad ilícita, deberán responder por los delitos de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.