Alias 'Caizamo', del Clan del Golfo, sería el asesino de dos policías en Betulia, Antioquia

Se conocen nuevos detalles sobre el asesinato de dos policías en el municipio de Betulia, Antioquia. Las autoridades señalaron que el responsable alias sería alias 'Caizamo', un individuo que habría llegado desde otro departamento con el objetivo de ejecutar ataques contra la Fuerza Pública.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, señaló que alias 'Caizamo' sería el responsable del asesinato de los dos policías y estaría relacionado con la estructura delincuencial Clan del Golfo. Los investigadores no descartan que la llegada de alias 'Caizamo' también esté asociada a un plan de expansión criminal contra las autoridades locales.

“Lo que tengo por el momento es que esa persona es el dinamizador y ejecutor del hecho criminal de acuerdo a los labores de inteligencia que se ha recolectado hasta el momento. Alias 'Caizamo' es una persona que habría llegado recientemente a esta zona del departamento y cuya intención era realizar actividades de ataques contra la fuerza pública”, aseguró el alto oficial.

De acuerdo con información de inteligencia técnica y humana, alias 'Caizamo' se convirtió en el dinamizador y ejecutor del hecho criminal contra los uniformados Wilmer Oviedo Gallego oriundo de Maceo, Antioquia y Edwin Danilo Chamorro, oriundo de Pasto. Las autoridades también investigan si este ataque hace parte de movimientos recientes de la estructura del Clan del Golfo en la región.



La Policía Nacional reprochó de manera tajante este ataque criminal y reiteró que continúa la investigación para capturar a los responsables. Se mantiene vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Caizamo y a los demás implicados en este hecho que enluta a la institución y a las comunidades rurales de Betulia.

Por último, las autoridades confirmaron que durante el año se han registrado 27 asesinatos contra policías en el departamento, y en materia de homicidios por diferentes hechos de violencia, se han registrado 102 casos más que el año pasado, lo que se traduce en un incremento del 11 %.