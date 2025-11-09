En vivo
Dos policías fueron asesinados en Betulia, Antioquia: esto se sabe

Dos policías fueron asesinados en Betulia, Antioquia: esto se sabe

A esta hora realizan consejo de seguridad en el municipio.

