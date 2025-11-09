Dos policías fueron asesinados en Betulia, Antioquia: esto se sabe

El alcalde de Betulia, Néstor Serna, confirmó que los dos uniformados fueron asesinados en un ataque armado registrado en la zona de La Cumbre, una ruta que conecta el sector de Altamira con el casco urbano del municipio, cerca del parque principal.

Según explicó el mandatario, los responsables habrían despojado a los policías de sus armas de dotación, incluidas sus pistolas y municiones. "Estamos muy preocupados, esto nunca había pasado. A ellos se les llevaron las armas de dotación", puntualizó.

El alcalde informó, además, que se desplaza hacia el lugar de los hechos para asistir a un consejo de seguridad urgente y coordinar las acciones inmediatas con la fuerza pública.

Las autoridades mantienen abierta la investigación que permita esclarecer quiénes serían los responsables del ataque y si corresponde a dinámicas recientes de presencia o presión de estructuras criminales en este corredor del Suroeste antioqueño.



Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, señaló que hasta el momento no se sabe qué estructura pudo haber sido; sin embargo, aseguró que en la zona operan varios grupos delincuenciales.

"Recuerden que en la zona hacen presencia varios grupos; incluso, recientemente se ha hablado de la presencia de las llamadas disidencias de las Farc", puntualizó.

Publicidad

Finalmente, reiteró que la subregión del Suroeste es una de las más afectadas por el aumento de la criminalidad en Antioquia.