Tragedia en Turbo, Antioquia: niño murió ahogado tratando de salvar a su hermano en un pozo

Por ayudar a su hermanito, un niño de 6 años de edad murió tras caer a un pozo de agua en el corregimiento Currulao del Distrito de Turbo, Antioquia. Los hechos se registraron cuando los menores se dirigían a jugar un partido de fútbol con sus amigos y decidieron acortar el camino pasando por un pozo.

De acuerdo con los testimonios, los niños se acercaron a ver este lugar por curiosidad y el menor de 5 años perdió el equilibrio y cayó al agua. En su intento por ayudarlo, su hermano mayor también se cayó y, debido a la profundidad, no pudo salir, por lo que falleció.

"Los niños son inquietos, así le pongan una muralla. Los niños siempre ellos tratan de buscar como el peligro. Ahora, los niños no se iban a bañar, los niños iban pasando y en medio de la curiosidad se le fue el cuerpo a uno, y el otro fue a recuperar a su hermanito y terminó ahogándose", comentó Gladis Paola Ortiz, vecina del corregimiento.

El menor de 5 años logró ser rescatado con vida y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado.

Los habitantes de Currulao manifestaron su temor por el riesgo que representa esta poza para los menores y pidieron a las autoridades medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y evaluar acciones de prevención en la zona.