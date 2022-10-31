En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ahogados

Ahogados

Playas de Puerto Colombia.png
Caribe

Adolescente murió ahogado mientras se daba un baño de mar en Puerto Colombia

Bebé | recién nacido | niños | menores de edad
Antioquia

Accidente doméstico terminó con la vida de una bebé en Antioquia

Piscina.jpg
Santanderes

En menos de una semana, dos menores fallecen ahogados en Rionegro, Santander

Balneario El Cristalito - Riongero Santander.jpg
Santanderes

Menor de seis años murió ahogada en balneario de Rionegro, Santander

Turbo.
Antioquia

Tragedia en Turbo, Antioquia: niño murió ahogado tratando de salvar a su hermano en un pozo

Ahogado en España
Mundo

Investigan misteriosa muerte de hombre: fue hallado en un embalse

muerto.jpg
Antioquia

Un menor murió ahogado en una piscina de Arboletes, Antioquia

Señor ahogado.jpg
Antioquia

Encuentran sin vida a hombre arrastrado por el río Samaná en San Luis, Antioquia

Intentó recuperar el celular de un turista en Guatapé y murió ahogado: revelan impactante video
Antioquia

Revelan video del hombre que murió ahogado tras intentar recuperar un celular en Guatapé

Lago en Bello, Antioquia.jpg
Antioquia

Dos jóvenes se ahogaron en un lago improvisado en Bello, Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad