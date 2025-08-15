Un menor murió ahogado en una piscina de Arboletes, Antioquia

Un menor murió ahogado en una piscina de Arboletes. Según la Policía de Urabá, el niño terminó de comer y al entrar a nadar sufrió una broncoaspiración, también conocida como una entrada accidental de sustancias como alimentos o incluso objetos extraños que entran en las vías respiratorias generando una obstrucción.

Los hechos ocurrieron en un reconocido hotel del municipio de Arboletes, donde se encontraba el menor, identificado como Samuel Cogollo Fuentes, de 8 años, junto a sus padres departiendo la zona turística.

Lo que empezó como un paseo familiar terminó en una tragedia cuando Samuel, después de terminar de comer, se dispuso a nadar en la piscina del lugar, al entrar y según relató a Blu Radio el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, en cuestión de minutos, el menor empezó a ahogarse.

"Él se encontraba con sus padres y desafortunadamente, pues, al ingresar en la piscina broncoaspira y tenemos la pérdida de la vida de este menor, pues la invitación a todas las familias, a todos los padres es al cuidado de sus hijos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos descuidarlos porque en un momento el menor termina de almorzar, ingresa a la piscina, eso fue cuestión de segundos, tenemos una situación muy lamentable", expresó el coronel.

A pesar de que el menor fue llevado de urgencia al hospital de la zona, murió al poco tiempo. Desde la Policía de Urabá lamentaron lo sucedido y realizaron una petición a la ciudadanía para tener mayor precaución, pues, ya son tres los casos que se han reportado este año de menores de edad muertos en piscinas y playas de Urabá.

Adicionalmente, invitaron a las empresas y al comercio de la subregión a implementar personal constante que reitere las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente en torno a estos centros turísticos.