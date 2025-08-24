Investigan misteriosa muerte de hombre: fue hallado en un embalse

La tranquilidad de la tarde en el embalse de Nagore, en Arce (Navarra), se rompió este domingo tras conocerse la muerte de un hombre de 51 años, de nacionalidad peruana, que perdió la vida por ahogamiento. El hecho fue reportado hacia las 4:17 p. m., momento en el que se activaron todos los protocolos de emergencia para intentar salvarle la vida.



Emergencias en el embalse de Nagore

De acuerdo con la información entregada por la Guardia Civil, al lugar llegaron rápidamente un equipo médico de guardia, una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la víctima no respondió a las maniobras de reanimación.

La labor de los agentes de la Guardia Civil también fue clave para recuperar el cuerpo en el embalse. Una vez finalizado el operativo, se confirmó que no había nada más por hacer y se procedió a la identificación de la persona fallecida.



Investigación de la Guardia Civil

La Guardia Civil asumió las diligencias iniciales para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso. Por ahora, no se han entregado detalles sobre cómo ocurrió el ahogamiento ni si la persona se encontraba acompañada. Todo esto hará parte de la investigación que adelantan las autoridades.

El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia, con el fin de confirmar las causas exactas de la muerte.



Navarra sigue preocupada por lo ocurrido

La noticia ha generado conmoción en la zona, ya que el embalse de Nagore es un lugar frecuentado tanto por locales como por visitantes para actividades recreativas. La Guardia Civil ha reiterado la importancia de mantener precauciones en este tipo de espacios naturales, donde pueden presentarse riesgos incluso en condiciones aparentemente tranquilas.

Con la autopsia y el avance de la investigación, se espera esclarecer lo ocurrido y brindar claridad a la familia de la víctima.