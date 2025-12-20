¿Viaje soñado o Navidad en familia? Travesía Blu del 20 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 20 de diciembre de 2025:



Se debatió sobre: si tiene la oportunidad de hacer el viaje de sus sueños pero significa perder la Navidad en familia, ¿debería hacerlo?

si tiene la oportunidad de hacer el viaje de sus sueños pero significa perder la Navidad en familia, ¿debería hacerlo? En 'Recomendado', se mencionó el hospedaje al momento de viajar, entre los hoteles recomendados se encuentra Pozos Colorados ubicado en Santa Marta y el hotel Hilton Bogota Corferias, ubicado en la capital.

En 'El mundo a la carta', se habló sobre Pizzardi Artigianale, pizzería ubicada en Bogotá, reconocida en Nápoles, Italia, cuna de la pizza napolitana, con el premio Best International Pizza Maker.

En 'Cinema travel', se comentó acerca de las películas referentes a la Casa Blanca con diferentes tramas, mostrando este lugar no solo como símbolo del poder político, sino también como escenario de conflictos, amenazas, conspiraciones y acciones heroicas.

En Ecosistemas Blu, se enfatizó sobre una pareja creativa unió arte y amor por la naturaleza para ilustrar la biodiversidad de Colombia, como resultado, su proyecto Namba acerca los bosques andinos a la vida cotidiana.

En 'Paisaje sonoro', se nombró el río Guatapurí, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y atraviesa Valledupar, siendo un símbolo cultural y fuente clave de agua para la región. También enfrenta problemas de contaminación y presión urbana.

