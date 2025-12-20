¿Viaje soñado o Navidad en familia? Travesía Blu del 20 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 20 de diciembre de 2025:
- Se debatió sobre: si tiene la oportunidad de hacer el viaje de sus sueños pero significa perder la Navidad en familia, ¿debería hacerlo?
- En 'Recomendado', se mencionó el hospedaje al momento de viajar, entre los hoteles recomendados se encuentra Pozos Colorados ubicado en Santa Marta y el hotel Hilton Bogota Corferias, ubicado en la capital.
- En 'El mundo a la carta', se habló sobre Pizzardi Artigianale, pizzería ubicada en Bogotá, reconocida en Nápoles, Italia, cuna de la pizza napolitana, con el premio Best International Pizza Maker.
- En 'Cinema travel', se comentó acerca de las películas referentes a la Casa Blanca con diferentes tramas, mostrando este lugar no solo como símbolo del poder político, sino también como escenario de conflictos, amenazas, conspiraciones y acciones heroicas.
- En Ecosistemas Blu, se enfatizó sobre una pareja creativa unió arte y amor por la naturaleza para ilustrar la biodiversidad de Colombia, como resultado, su proyecto Namba acerca los bosques andinos a la vida cotidiana.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró el río Guatapurí, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y atraviesa Valledupar, siendo un símbolo cultural y fuente clave de agua para la región. También enfrenta problemas de contaminación y presión urbana.
Escuche el programa completo aquí: