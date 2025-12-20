En vivo
Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, fue ingresada a un hospital por apendicitis

La exmandataria, Cristina Fernández, fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner sonríe a sus partidarios en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025.
La Corte Suprema de Argentina, el 10 de junio de 2025, confirmó la condena por fraude de la expresidenta Cristina Kirchner, por la que recibió una sentencia de seis años de prisión y se le prohibió ejercer cargos públicos de por vida.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

