Joven murió ahogado en un charco del municipio de San Carlos, Antioquia, cuando estaba de paseo

Tragedia en San Carlos, Antioquia: un joven murió ahogado en un charco de la localidad. El Cuerpo de Bomberos realizó una petición a la ciudadanía, pues este no sería el único caso que se ha reportado en el municipio. El año pasado, otro hombre perdió la vida al tratar de rescatar a su hija y a la amiga de esta, quienes estaban a punto de ahogarse en este mismo charco.

Lo que prometía ser una tarde de disfrute terminó en una tragedia, pues en zona rural de San Carlos, un joven identificado como Jhonner Ernesto Sánchez Ollarves, de 20 años, oriundo de Venezuela, murió luego de ahogarse en las frías aguas del charco El Chispero.

La comunidad fue quien alertó a las autoridades, quienes al llegar al sitio hallaron al joven sin vida, por lo que se precedió al rescate de su cuerpo con cuerdas, camillas y una camioneta bomberil. Arnoldo Quintero, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Carlos, mencionó que a pesar de que alrededor del cuerpo había varias personas, nadie se atrevió a salvar al joven, siendo reportada la emergencia después de que habían pasado 15 minutos.

"Había pasado como más de 15 minutos y no salía, entonces a uno le parece, pues, raro, que habiendo gente alrededor bañándose y que si alguien no sale después de dos o tres minutos, alguien no se meta a mirar", expresó el comandante.

El comandante informó que el joven estaba acompañado de allegados, por lo cual el cuerpo se entregó a un familiar que estaba en el momento de los hechos. Sobre el joven se conoció que trabajaba en una piscina de la zona. El cuerpo de Bomberos realizó una petición a la ciudadanía, pues este charco es conocido por su profundidad, y recomendaron evitar acercarse a este afluente si no saben nadar, pues este no sería el único caso de muerte por inmersión en este municipio, el año pasado, otro hombre perdió la vida al tratar de rescatar a su hija y a la amiga de esta, quienes estaban a punto de ahogarse en este mismo charco.