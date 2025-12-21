Alcaldía de Bucaramanga activará plan de reubicación a comerciantes afectados por incendio

Tras el incendio que dejó varios locales comerciales afectados en el centro de Bucaramanga, el alcalde Cristian Portilla anunció la activación de un plan de acción inmediato para apoyar a los comerciantes damnificados y facilitar su pronta reactivación económica.

El mandatario explicó que una de las medidas prioritarias será la reubicación temporal de los vendedores, quienes podrán ofrecer la mercancía que lograron salvar de las llamas en parques y puntos estratégicos de alto flujo peatonal en la ciudad. La estrategia busca que los afectados continúen generando ingresos mientras se definen soluciones de fondo para sus negocios.

“Con el fin de brindar una ayuda inmediata a estos comerciantes, en las próximas 24 horas habilitaremos espacios para que toda la ciudadanía pueda acercarse a comprar. Hemos extendido el apoyo de nuestros organismos de socorro y de toda la institucionalidad: Policía Nacional, Ejército y Bomberos. No los vamos a dejar solos y hacemos un llamado a la ciudadanía para que les compren en estos puntos y demostremos que en los momentos más difíciles estamos unidos para ayudar”, aseguró el alcalde Portilla.

El jefe del gobierno local señaló que en los próximos días la Alcaldía dará a conocer el listado oficial de parques, calles y corredores autorizados donde los comerciantes podrán ubicarse de manera organizada para realizar sus ventas.



Finalmente, Portilla invitó a los bumangueses a solidarizarse con los afectados. “El objetivo es que la ciudadanía se acerque, conozca los productos y contribuya a reactivar la economía de estas familias que hoy atraviesan un momento difícil”, concluyó.