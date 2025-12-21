En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga activará plan de reubicación a comerciantes afectados por incendio

Alcaldía de Bucaramanga activará plan de reubicación a comerciantes afectados por incendio

La Administración Municipal anunció espacios temporales de venta para comerciantes afectados por el incendio e invitó a los bumangueses a apoyar comprando sus productos.

Alcaldía de Bucaramanga activa plan de apoyo para comerciantes, tras incendio.jpg
Imagen de las autoridades. Alcaldía de Bucaramanga activa plan de apoyo para comerciantes, tras incendio
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad