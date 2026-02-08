Más de 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo de escasez en productos agrícolas: Fenalco Córdoba

Hasta seis meses podría tardar el departamento de Córdoba para volver a su realidad económica luego de superar este frente frío que ha generado emergencias e inundaciones en todo su territorio, desde la semana anterior.

Así fue confirmado por el director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, quien dice que las autoridades tendrán que sostener económicamente durante ese tiempo a más de 20.000 familias de zonas rurales y urbanas, por lo que es importante la ayuda que pueda entregar el Gobierno Nacional.

“Este tipo de eventos catastróficos en una tierra agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía. ¿Eso qué implica? Estamos viviendo una situación atípica por lo que se está presentando y que rebasó todos los límites y la capacidad que tiene el departamento de Córdoba de levantarse rápidamente”, declaró a Blu Radio.

Martínez señala que la falta de productos agrícolas se empieza a sentir en los comercios y que este tipo de fenómenos traen primero una crisis en la que se busca preservar la vida y luego viene otra asociada más a lo económico, social y ambiental.



“Claro, tenemos problemas: yuca, ñame, plátanos, carne, porque hemos perdido, o más bien tengo conocimiento de que hay más de 2.500 reses desaparecidas. El ganado ha tenido que ser trasladado porque no tiene cómo alimentarse. Seguramente vamos a ver especulación de precios en carnes, será más costoso y no es culpa del productor”, agregó.

Del mismo modo, recuerda que Córdoba no solo abastece agrícolamente a su gente, sino a varios municipios de Colombia, por lo que en el ojo del huracán también están algunas empresas que desde inicio de año ya sufrían con el aumento del salario mínimo en el país.

Lo que sí se destaca desde Fenalco es que muchos empresarios están ayudando con donaciones, tanto con bienes necesarios como en efectivo.

