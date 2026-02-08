En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo de escasez en productos agrícolas: Fenalco Córdoba

Más de 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo de escasez en productos agrícolas: Fenalco Córdoba

El director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, dice que las autoridades tendrán que sostener económicamente a más de 20.000 familias de zonas rurales y urbanas.

