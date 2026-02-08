“Esta también es su tierra”: gobernador de Córdoba hacia Gustavo Petro en medio de las emergencias

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó un clamor al Gobierno Nacional y, más puntualmente, al presidente Gustavo Petro para que se presente en este territorio y respalde los esfuerzos que se hacen para superar esta emergencia por fuertes lluvias que tiene sumido al departamento.

El mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que muestra las fuertes imágenes que ha dejado el paso del frente frío por el Caribe; asimismo, mencionó a Petro, diciendo que esta también era su tierra, haciendo referencia a que el jefe de Estado es oriundo de Ciénaga de Oro.

Para Zuleta Bechara es importante no solo superar estas emergencias, sino avanzar en un gran programa de reactivación económica.

Pues dice que hay miles de familias que lo perdieron todo, especialmente campesinos, que hoy requieren apoyo para volver a sembrar, producir y sostener a sus hogares.



“Estamos enfocados en atender a los damnificados y proteger la vida. Con la ayuda de todos los organismos de socorro, la CVS, la fuerza pública y los alcaldes municipales, no vamos a bajar la guardia. Seguimos trabajando sin descanso desde el territorio y desde el PMU departamental las 24 horas del día con toda la capacidad institucional”, manifestó el gobernador.

El mandatario adelantó en las últimas horas un recorrido por la capital del departamento, donde inspeccionó las obras de contención del río Sinú que se vienen ejecutando como medida de mitigación ante el aumento de los niveles del afluente y el riesgo de desbordamiento que afecta a distintos sectores en la capital, Montería.

Otras emergencias

En estos momentos está cerrado el paso desde Montería hacia Puerto Rey, población ubicada en los límites entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, debido a los daños que causaron las fuertes lluvias en el puente Jalisco, a la altura del municipio de Las Córdobas.

La recomendación de las autoridades es evitar transitar por el sector mientras un equipo técnico especializado evalúa las condiciones de la estructura, debido a que este tramo en específico no tiene rutas alternas.

Al mismo tiempo, hasta el sitio llegará el gobernador Erasmo Zuleta, teniendo en cuenta que es el segundo puente que colapsó en menos de una semana, estando el otro ubicado en Canalete.

“Es importante que, por favor, nos miren como municipio, que acá la gente los está necesitando, que necesitamos soluciones definitivas e inversión, porque la verdad esto es con inversión. Sí, la Alcaldía de Canalete puede hacer lo que está a su alcance, pero esto ha desbordado todas las capacidades que tiene la administración municipal. Realmente son inversiones cuantiosas y necesitamos su ayuda”, declaró Yeis Lenis Simanca, alcaldesa de Canalete, especificando que hay más de 8.000 familias afectadas.

Así las cosas, tanto los municipios de Canalete y Las Córdobas, con sus respectivos corregimientos, están incomunicados y bajo riesgo de más emergencias por inundaciones.