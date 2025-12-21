Voraz incendio consumió locales comerciales en el centro de Bucaramanga

Momentos de angustia y desesperación se vivieron en la mañana de este domingo en el centro de Bucaramanga, tras registrarse un voraz incendio en el Palacio de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36. La emergencia fue detectada hacia las 7:20 de la mañana, cuando trabajadores y comerciantes que llegaban a abrir sus locales notaron humo saliendo por debajo de las puertas y por las rejas metálicas que protegen la mercancía.

Al percatarse de la situación, varios comerciantes rompieron candados y forzaron accesos con el fin de verificar qué ocurría y tratar de controlar las llamas, mientras se daba aviso al Cuerpo de Bomberos. En medio del caos, algunos incluso arriesgaron su vida para sacar lo poco que aún no había sido consumido por el fuego.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga logró controlar la conflagración hacia las 10:30 de la mañana, luego de varias horas de trabajo. El teniente Edgar Ocho afirmó "acudimos con 2 vehiculo y se hizo necesario traer otro, buscamos local por local, donde se estaba generando el incendio, sabemos que estaban funcionando 12 locales en su mayoria de ropa, y perfumes, el daño ya era considerable".

Varios locales fueron afectados dejando la mercancía reducida a cenizas en cuestión de minutos y otros afectados solo parcialmente.



La escena era desoladora comerciantes cubiertos de hollín salían con maniquíes completamente calcinados, y hasta una imagen de la Virgen del Carmen quedó impregnada de ceniza tras el incendio.

La rabia y la impotencia se apoderaron de los afectados. Maricel Mantrilla, propietaria de uno de los locales, aseguró entre lágrimas que "el incendio me arrebató el trabajo de mi vida, tenemos más de 30 años, empezó atrás habiamos mandado arreglar los ventiladores, pero no entiendo los tacos de luz debían permanecer apagados".

Hanner Andres Torres, un trabajador que ayudo a sacar la mercancía, señaló: "Llegué, me quité la camisa, me la puse en la cara y entramos a sacar todo vimos la patrona llorando y la sacamos de ahí, de la venta vivimos de eso comemos en la casa, y la mayoría de los locales meten la ropa en costales y bolsas plásticas y eso provocó qu el incendio fuera mayor y se extendió local por local".

En medio del caos provocado por el incendio registrado en la carrera 16 de Bucaramanga, delincuentes aprovecharon la situación para robar parte de la mercancía que logró salvarse de las llamas. El grupo UNDMO de la Policía hizo presencia en el lugar para mantener el orden

Aunque las autoridades reportan 12 locales afectados, los comerciantes sostienen que serían al menos 20 los negocios perjudicados y que el daño pudo haber sido mayor.

Aseguran que gracias a la rápida reacción de vendedores ambulantes y trabajadores del sector, se logró evacuar gran parte de la mercancía y evitar que las llamas se propagaran a otros establecimientos.