Voraz incendio consumió locales comerciales en el centro de Bucaramanga

Voraz incendio consumió locales comerciales en el centro de Bucaramanga

Mientras la autoridades confirman 12 locales quemados los propietarios señalan que son más. El incendio de gran magnitud generó que comerciantes y trabajadores arriesgaran su vida para salvar la mercancía que tenían lista para la temporada decembrina, las pérdidas son millonarias.

