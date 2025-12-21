Noche violenta en Santander: cuatro sicariatos en Bucaramanga y su Área Metropolitana

La noche del sábado 20 de diciembre y la madrugada del domingo 21 se registraron cuatro homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, tres de ellos en menos de 40 minutos, según información de la Policía Nacional y reportes de familiares y testigos.

El primero fue sobre 20:50 de la noche en el Barrio Altos de Villabel, Bucaramanga donde Jorge Armando Morales Sandoval, de 41 años, fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta mientras estaba en vía pública.

Morales Sandoval fue herido con un cuchillo, presentando dos heridas graves una en el tórax anterior derecho y otra en la región axilar derecha, ambas de 10 cm.

La víctima fue trasladada a la Clínica Foscal de Cañaveral, donde falleció minutos después. La Policía señala que el móvil del crimen fue una riña e intolerancia social.



A las 21:35 en el Barrio Altos de Bellavista, Floridablanca Cristian Andrés Vásquez Zafra, de 32 años, salió de su apartamento tras recibir una llamada para encontrarse con un amigo. Al retirar el candado de su moto, fue interceptado por dos hombres en motocicleta.

En menos de 40 minutos se registraron tres sicariatos en el área metropolitana de Bucaramanga. Uno en Floridablanca, uno en Piedecuesta y uno en el Norte. #VocesySonidos pic.twitter.com/BVzNOGHnLy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 21, 2025

El pasajero descendió armado y disparó varias veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Los agresores huyeron con rumbo desconocido. Este caso está relacionado con sicariato y posible ajuste de cuentas.

El tercer hecho fue a las 22:20 – Barrio Las Delicias, Piedecuesta donde Edinson Ordóñez Villamizar, alias 'Mechas', fue atacado frente a un establecimiento de billares mientras departía con bebidas alcohólicas. Dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar, y el pasajero disparó cinco veces contra la víctima, que fue trasladada por la comunidad a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Publicidad

La Policía señala que los móviles podrían ser sicariato y ajuste de cuentas entre bandas locales pues desde hace meses se están disputando el territorio de los barrios

El cuarto hecho ocurrió a las 03:57 de la mañana dle domingio en la vía Bucaramanga-Girón, kilómetro 3, frente al barrio Los Guacamayos.

Juan Pablo Villamizar, de 20 años, murió tras ser agredido con un cuchillo durante una discusión por un accidente de tránsito. La víctima recibió una herida con cuchillo y falleció en el lugar, en medio de un hecho de intolerancia.

Publicidad

La policía fue alertada oportunamente y lodró la captura de uno de los agresores en flagrancia. Este caso se clasifica como riña e intolerancia social.

Las autoridades locales reiteran su llamado a la ciudadanía para mantener la calma y colaborar con información que ayude a esclarecer estos hechos y capturar a los demás responsables de los crímenes.