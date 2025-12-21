En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Noche violenta en Santander: cuatro sicariatos en Bucaramanga y su Área Metropolitana

Una ola de violencia sacudió la región metropolitana: tres de los homicidios ocurrieron en la noche del sábado y otro en la madrugada del domingo, en hechos que involucran sicariato, ajustes de cuentas y riñas.

