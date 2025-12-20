En vivo
Santanderes  / "Es un soldado de Dios": madre del joven militar muerto en Aguachica oriundo de Bucaramanga

“Es un soldado de Dios”: madre del joven militar muerto en Aguachica oriundo de Bucaramanga

En medio del dolor, y resignados porque su hijo estaba cumpliendo sus sueños, la familia del soldado del Ejército Nacional, Brandon Daniel Valderrama Martínez, de 21 años, recibió en Medicina Legal de Bucaramanga el cuerpo del joven militar.

Soldado asesinado en ataque armado en Aguachica.JPG
Imagen capturada en Bucaramanga en entrega del cuerpo. Soldado asesinado en ataque armado en Aguachica
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

