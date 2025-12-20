“Es un soldado de Dios”: madre del joven militar muerto en Aguachica oriundo de Bucaramanga

La familia del soldado del Ejército Nacional Brandon Daniel Valderrama Martínez, de 21 años, llegó hasta las instalaciones de Medicina Legal en Bucaramanga para recibir el cuerpo del joven militar, quien perdió la vida en el atentado ocurrido en el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar.

Su madre, Gloria Cecilia Valderrama Martínez, recordó a su hijo como un joven trabajador, disciplinado y lleno de sueños, quien decidió prestar servicio militar con la ilusión de construir un mejor futuro y hacer carrera dentro de las Fuerzas Militares.

“Él quiso ir a prestar servicio porque tenía sueños, quería ser alguien importante. Soñaba con la carrera de subteniente. Era un niño juicioso, trabajador, luchador, un guerrero”, expresó su madre en medio del dolor.

La familia del soldado del ejército, Brandon Daniel Valderrama Martínez, de 21 años, fallecido en el atentado en Aguachica, recibió su cuerpo en Medicina Legal de Bucaramanga.



Su madre, Gloria Cecilia Valderrama, señaló que ahora “es un soldado de Dios” #VocesySonidos pic.twitter.com/CiRmJcWiBn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 21, 2025

La mujer relató que Brandon había salido de permiso el pasado 22 de noviembre para compartir con su familia la celebración del Día de las Velitas y que regresó a su unidad el 10 de diciembre. Aunque tenía la intención de solicitar un traslado a Bucaramanga, decidió permanecer en Aguachica, donde se sentía cómodo y valorado.



“Quería trasladarse para Bucaramanga, pero pasaron los días y se quedó allá. Estaba muy contento, le gustaba cómo lo estaban tratando, decía que lo trataban muy bien. Pero se le rompieron los sueños a mi hijo”, señaló.

Gloria Cecilia también recordó la vida familiar del joven soldado, destacando su compromiso con el estudio y el apoyo a su hogar. “Él y su hermano se organizaban, dejaban listo el almuerzo o la comida y luego se iban a estudiar. Era un héroe de la patria”, afirmó.

Con serenidad y profundo orgullo, sus padres manifestaron que hoy su hijo “es un soldado de Dios”. Aunque lamentaron el ataque armado que le arrebató la vida, aseguraron que Brandon murió cumpliendo su deber y honrando el uniforme que eligió portar, mientras la familia adelanta los trámites para darle el último adiós y preservar su memoria como un héroe.