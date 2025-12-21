En diciembre refuerzan controles de alcoholemia en Medellín: van más de 700 comparendos en el año

No paran los casos de personas borrachas conduciendo su vehículo, una problemática social que durante todo el año ha sido una de las principales infracciones al código de tránsito en Medellín. Las autoridades advierten que durante la época de fin de año este fenómeno tiende a aumentar el número de casos.

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, en materia de personas que cometen el acto irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol, la cifra habla de un total de 707 comparendos impuestos por esta mala práctica, en lo que va corrido del año, dejando un total de 702 vehículos inmovilizados.

Esta prueba es fundamental en situaciones relacionadas con la seguridad vial y la conducción de vehículos. Foto: AFP

Estas cifras en inmovilizaciones de vehículos y comparendos por conducir en estado de embriaguez se han impuesto a lo largo del año en un total de 125 operativos de control realizados por agentes de tránsito en diferentes puntos estratégicos de la ciudad como el Centro, Laureles y El Poblado, en los que se practicaron un total de 29.000 pruebas de alcoholemia, así lo explicó el Secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

"La campaña Te Queremos Vivo nos ha permitido, comparativamente este año con el año anterior, tener una reducción del 11 %, que corresponde a 32 vidas salvadas este año en las vías con relación al año anterior", afirmó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.



En Colombia, de acuerdo con el Código de Tránsito, las multas por conducir en estado de ebriedad van aumentando de acuerdo al grado de alcoholemia, del 0 al 3, y la reincidencia del infractor; desde el grado 0 comienza con un comparendo por primera vez de $3,100.000.