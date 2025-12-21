En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En diciembre refuerzan controles de alcoholemia en Medellín: van más de 700 comparendos en el año

En diciembre refuerzan controles de alcoholemia en Medellín: van más de 700 comparendos en el año

Autoridades recordaron que conductores infractores se exponen a graves sanciones, además de ser un peligro para otros ciudadanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad