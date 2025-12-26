En vivo
Santanderes

Menor de seis años murió ahogada en balneario de Rionegro, Santander

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se presentó la tragedia en la que murió la menor de seis años en un balneario.

