Menor de seis años murió ahogada en balneario de Rionegro, Santander

Una tragedia se registró en el municipio de Rionegro, Santander, donde una menor de seis años perdió la vida tras ahogarse en un balneario ubicado sobre la vía que comunica a esta localidad con el municipio de El Playón.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Santander, el hecho ocurrió hacia las 12:25 del mediodía del miércoles 25 de diciembre en el balneario El Cristalito. La emergencia fue reportada inicialmente a través de una llamada al celular del cuadrante, en la que se alertaba sobre una menor que, al parecer, se habría ahogado en el lugar.

Tras recibir la llamada, la Policía dio aviso inmediato al Cuerpo de Bomberos de Rionegro y al Hospital San Antonio. Sin embargo, cuando las autoridades se desplazaban al sitio, fueron informadas de que la menor había sido trasladada en un vehículo particular hasta el centro asistencial.

Al llegar al hospital, el personal médico confirmó que la niña ingresó sin signos vitales. Un familiar manifestó a las autoridades que la menor se encontraba en la piscina del balneario al momento de ocurrir el hecho.



Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se presentó esta tragedia y reiteraron el llamado a extremar las medidas de cuidado y supervisión de los menores en espacios recreativos acuáticos, especialmente durante la temporada de vacaciones.