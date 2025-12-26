En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Joven le quitó la vida a su padrastro y atacó a su mamá en plena Navidad: esto se sabe

Joven le quitó la vida a su padrastro y atacó a su mamá en plena Navidad: esto se sabe

El hecho ocurrió en la vivienda de la madre del agresor cuando los familiares se deseaban “feliz Navidad” entre abrazos y besos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad