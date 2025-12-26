Joven le quitó la vida a su padrastro y atacó a su mamá en plena Navidad: esto se sabe

A la medianoche del pasado 25 de diciembre, cuando en gran parte del mundo se celebraba la Nochebuena, se registró una tragedia familiar en Jaguariúna, Brasil. Un joven de 18 años, identificado como Caio César dos Santos Bartolomeu, asesinó a su padrastro durante una reunión navideña.

El hecho ocurrió en la vivienda de la madre del agresor, Sidneia Gonçalves dos Santos, justo cuando los familiares se deseaban “feliz Navidad” entre abrazos y besos. En ese momento, el joven sacó un arma blanca que llevaba oculta y apuñaló a Leandro Flaeschen Moreira, de 41 años, mientras este abrazaba a su pareja.

La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. De acuerdo con las primeras versiones, el joven no aceptaba la relación sentimental que el hombre mantenía con su madre. El ataque se produjo ante la mirada de otros familiares que participaban del encuentro.

Durante el forcejeo, el agresor también hirió a su madre cuando ella intentó detenerlo. Posteriormente, al huir del lugar, atacó a otras tres personas en la vía pública: una mujer de 27 años, quien sufrió una herida en el pecho; un hombre de 32 años, lesionado en un brazo, y otro de 37 años, con una herida en el cuello.



Leandro Flaeschen Moreira Foto: redes sociales

Las autoridades confirmaron que todas las personas heridas fueron atendidas y dadas de alta, y se encuentran fuera de peligro.

Caio César dos Santos Bartolomeu fue capturado poco después por la Policía, tras ser retenido y agredido por vecinos del sector. Al joven se le imputaron los delitos de homicidio y lesiones personales.

