Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Gato se graduó con honores en universidad de Medellín y le dieron su propio carné

Durante muchos meses se ganó el cariño de todo el campus y lo comenzaron a ver como un estudiante más, desde los profesores hasta sus "compañeros".

