Gato se graduó con honores en universidad de Medellín y le dieron su propio carné

Con amores y rodeador de amor se despidió Pontificio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, un gato que durante años se ganó el cariño de los estudiantes y profesores, quienes siempre aprovechaban el tiempo a su lado para expresarle amor y darle alguna caricia.

Es por eso por lo que, a través de un comunicado, la universidad informó que Pontificio (Ponti para los amigos) se graduó con “honores en amor incondicional” de la “facultad de las ciencias de la siesta y el ronroneo”, un título que toda la comunidad de la universidad celebró y vieron “más que merecido” este reconocimiento, además de que recibió su propio carné estudiante e identificación.

“Con mucha emoción le hicimos su propio carné😌. Es nuestra forma de decirle que, aunque ahora descanse feliz en un hogar, su lugar en el #EcoCampusUPB está asegurado para siempre. Gracias, Ponti, por elegirnos como tu primera familia y por graduarte con los honores más altos en amor puro. Esta siempre será tu casa”, fueron las palabras de la universidad.

Además, este reconocimiento se dio gracias a que, finalmente, Pontificio fue adoptado por una familia y se encuentra en una casa rodeado de amor, según dio a conocer la universidad en un comunicado, pues por su edad era mejor que estuviera en un entorno más seguro pese al amor que le tenían en la universidad.



“Durante años, el #EcoCampusUPB no fue solo su territorio, fue su hogar feliz; el lugar donde cada estudiante tenía una caricia para él y donde cada rincón guardaba una de sus siestas bajo el sol. Verlo tan en paz y profundamente amado es el regalo más grande que podíamos recibir en este inicio de año”, expresaron.

Pero con el reconocimiento de grado con honores, según la institución, lo ligará por siempre como un miembro más de la comunidad educativa al cual ni profesores ni estudiantes podrán olvidar, aunque pasen los años.