Racha de accidentes: tres personas muertas en Santander tras celebración de Navidad

Una serie de accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en Santander dejó como saldo tres personas fallecidas y varios heridos, en hechos que, según versiones preliminares, estarían relacionados con exceso de velocidad, consumo de alcohol y microsueño.

Un primer caso ocurrió en el kilómetro 30 de la vía San Gil–Mogotes, jurisdicción de la vereda La Palmita. Allí perdió la vida Carlos Daniel Arias Prada, de 19 años, luego de perder el control de su motocicleta y chocar contra un poste y una cerca.

El joven fue hallado sin signos vitales a un costado de la vía. Carlos Daniel residía en la vereda Calichana, era técnico en operación de maquinaria pesada y trabajaba con la Alcaldía de Mogotes.

Otro de los hechos se registró en la vía Bucaramanga–Girón, a la altura de la entrada al barrio Bucaramanga. La víctima fue Jonatan Castañeda Gamboa, de 24 años, quien se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y chocó contra el separador vial. El joven salió expulsado y murió en el lugar debido a un trauma craneoencefálico severo.



El tercer fallecimiento se presentó en el municipio de Piedecuesta, en la autopista nacional frente a la Escuela Normal Superior, en el sector de Puerto Madero. Allí murió Orlando Guerrero Hernández, de 91 años, cuando intentaba cruzar la vía y fue arrollado por una motocicleta. Dos personas más resultaron heridas en este hecho.

Adicionalmente, las autoridades atendieron otros accidentes en el área metropolitana. En la vía Bucaramanga–Girón, sector de Coca-Cola, un ciclista fue arrollado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar; la víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial. Asimismo, un choque se registró entre un vehículo particular y una motocicleta en la vía al aeropuerto, cerca del sector del Mirador.