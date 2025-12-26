En vivo
Defensoría sobre disidencias: "Hay una incoherencia entre lo que se firma y lo que está pasando"

Marín señaló sobre la situación en Tibú: "En este momento pues los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar". Además, la fuerza pública no ha logrado entrar al área debido a complicaciones climáticas adversas.

