Ataque con dron en Tibú deja herida a niña en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias Farc

El hecho generó un llamado urgente de organizaciones sociales y de víctimas que alertaron sobre la grave crisis humanitaria en el Catatumbo y exigieron medidas inmediatas del Gobierno Nacional para proteger a la población civil.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, denunció que el ataque se produjo en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, que mantienen a varias comunidades confinadas desde hace meses.

“La situación es crítica. Aún hay drones sobrevolando el área y las familias no pueden salir de sus casas por miedo a nuevos ataques. La comunidad vive con miedo constante”, afirmó Mayorga.

Disidencias de las Farc y ELN Foto: AFP

La menor y sus padres fueron trasladados al hospital de Tibú y luego evacuados a Cúcuta debido a la gravedad de las heridas. Las organizaciones sociales denunciaron que en lo corrido de 2025 ya se han registrado más de 85.000 personas desplazadas en el Catatumbo, mientras las alcaldías locales carecen de recursos para atender la emergencia.



Ante la persistencia de los ataques, las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce su presencia institucional en la zona y reactive los canales de atención humanitaria. También solicitaron a los grupos armados ilegales acordar una tregua humanitaria durante la Navidad, para permitir que las familias vivan las fiestas en paz y sin temor.