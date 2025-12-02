En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Ataque con dron en Tibú deja herida a niña en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias Farc

Ataque con dron en Tibú deja herida a niña en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias Farc

Una niña y sus padres resultaron heridos luego de que un dron cargado con explosivos impactara su vivienda en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Ataque con dron en Tibú deja herida a niña en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias Farc
Ataque con dron en Tibú deja herida a niña en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias Farc
Foto: AFP / Meta IA
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad