Contraloría aseguró que solo 50 % del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo ha sido utilizado

En medio la audiencia pública ante la Corte Constitucional, el contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que comenzará un proceso de seguimiento permanente a los recursos que han sido destinados para el Catatumbo, territorio que ha sido víctima del conflicto armado y la violencia.

“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”, afirmó el contralor general.

Tan solo el 50 % de 2,78 billones de pesos, que han sido los recursos del Estado de Conmoción Interior declarado en la región, han sido usado. Entre enero y octubre de este 2025, se han registrado alrededor de 22.473 contratos que equivalen a un valor de 1,94 billones de pesos, de los cuales, 55 contratos (24.657 millones) se encuentran relacionados directamente con la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria.

Guerra en el Catatumbo // Foto: AFP

La investigación refleja que, aunque se han realizado pagos y uso de los recursos, han sido pocas las acciones a comparación de todos los compromisos que se han acordado para aportar al orden público y la estabilidad en la región.



La Contraloría mencionó que el mayor problema de este panorama “no es la falta de un plan, sino una crisis de ejecución”, esto tras hacer el seguimiento del Plan Catatumbo en Cúcuta. Los resultados arrojan que, aunque los avances en educación continúan, se refleja inclusión productiva y se ha brindado la atención humanitaria, falta aún el fortalecimiento de los compromisos en cuanto a infraestructura, vivienda y formalización de tierras, incluyendo la falta de articulación entre instituciones nacionales y locales.

Frente al escenario que arrojó el seguimiento de ayuda, la Contraloría General de la República creó el 'Tablero de Control Catatumbo', una herramienta en línea que será pública y permitirá ver la trazabilidad fiscal de cada peso que sea invertido en la zona. Este elemento se convertiría en una herramienta para el Control Paz Colombia que se encarga de vigilar los recursos del acuerdo final de paz.