Contraloría aseguró que solo 50 % del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo ha sido utilizado

El anuncio se hace luego de que la Contraloría evidenciara que solo el 50 % del dinero del Estado de Conmoción Interior haya sido utilizado para el cumplimiento de los compromisos con el territorio.

Una bandera blanca cuelga de una ventana en el municipio de Teorama, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, Colombia, el 23 de enero de 2025. Colombia está luchando contra su peor crisis de seguridad en una década después de que una serie de ataques guerrilleros en el norte del país dejaran al menos 80 personas muertas y desplazaran a otras 36.000.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

