En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Halloween
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fue neutralizado alias 'Gerson', explosivista y operador de drones del ELN en el Catatumbo

Fue neutralizado alias 'Gerson', explosivista y operador de drones del ELN en el Catatumbo

El Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía neutralizaron en Ocaña, Norte de Santander, a Henry Amaya Ramírez, alias ‘Gerson’, responsable de múltiples asesinatos de campesinos y miembros de la fuerza pública.

ELN.
Foto: Human Rights Watch.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

Como parte del Plan Ayacucho Plus Operación Catatumbo, las autoridades confirmaron la neutralización de Henry Amaya Ramírez, alias ‘Gerson’, considerado uno de los principales operadores de drones y asesino del grupo criminal ELN.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien informó el hecho en su cuenta de X, alias ‘Gerson’ tenía más de 14 años de trayectoria delictiva y estuvo involucrado en homicidios de campesinos, comandantes de estación y miembros de la fuerza pública, además de atentados con drones que dejaron militares y policías muertos.

Lea también:

  1. Atentado contra Víctor Arley Chavarro, presidente del Concejo de El Hobo, Huila
    Víctor Arley Chavarro, presidente del Concejo de El Hobo.
    Foto: Suministrada
    Nación

    Atentado contra Víctor Arley Chavarro, presidente del Concejo de El Hobo, Huila

La operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía se llevó a cabo en Ocaña, Norte de Santander, y permitió también la incautación de armamento.

El Ministerio de Defensa destacó que este resultado golpea directamente la capacidad terrorista y narcotraficante del ELN en municipios como Ocaña, El Tarra, Teorama, San Calixto y Convención.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ELN

Policía Nacional

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad