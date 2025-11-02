Fue neutralizado alias 'Gerson', explosivista y operador de drones del ELN en el Catatumbo

Como parte del Plan Ayacucho Plus Operación Catatumbo, las autoridades confirmaron la neutralización de Henry Amaya Ramírez, alias ‘Gerson’, considerado uno de los principales operadores de drones y asesino del grupo criminal ELN.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien informó el hecho en su cuenta de X, alias ‘Gerson’ tenía más de 14 años de trayectoria delictiva y estuvo involucrado en homicidios de campesinos, comandantes de estación y miembros de la fuerza pública, además de atentados con drones que dejaron militares y policías muertos.

La operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía se llevó a cabo en Ocaña, Norte de Santander, y permitió también la incautación de armamento.

El Ministerio de Defensa destacó que este resultado golpea directamente la capacidad terrorista y narcotraficante del ELN en municipios como Ocaña, El Tarra, Teorama, San Calixto y Convención.